Covid: nuovi casi a Torre Orsaia e Ispani

“Cari concittadini, in queste ore mi è stato comunicato che c’è un caso di positività al Covid-19 anche a Torre Orsaia. La persona colpita non presenta sintomi della malattia, ma ha avuto occasioni di contatto con altre persone – familiari e non – nei giorni passati. Il dipartimento prevenzione ASL è al lavoro per la ricostruzione dei contatti e gli ulteriori accertamenti necessari”. Così Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia.

“La situazione per il momento è sotto controllo e non desta particolari allarmi; mi sento, pertanto, di rassicurare la cittadinanza sulla prontezza ed efficacia delle misure adottate – aggiunge il primo cittadino- Va ribadito, però, che è assolutamente necessario il rispetto rigoroso delle misure di contenimento per scongiurare l’incremento dei contagi: l’esito e la durata di questa lotta dipendono dai comportamenti di ognuno di noi; ciascuno si faccia carico della propria responsabilità anche a costo di qualche cambiamento nelle abitudini personali”.

Casi covid anche ad Ispani. Oggi sono stati comunicati 4 casi, non collegati ai positivi dei giorni scorsi.

“Al momento la loro condizione di salute è buona ed le persone si trovano già in isolamento fiduciario”, fanno sapere da palazzo di città.

Oggi si erano segnalati contagi anche a Vibonati (2), Caselle in Pittari (2) e Sapri (1).