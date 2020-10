Polla, positiva infermiera del “Curto”

Ancora un caso di positività all’ospedale Luigi Curto di Polla. Positiva una infermiera che è però in buone condizioni ed è asintomatica.

Escluso invece il contagio del coordinatore del pronto soccorso il cui tampone era risultato positivo nei giorni scorsi. A darne notizia attraverso un post su Facebook lo stesso coordinatore Daniele Graziano:

“Ho vissuto 4 giorni di inferno per un errore commesso da qualcuno ! Sicuramente la soluzione non è la denuncia, come molti avrebbero fatto al mio posto, so soltanto che è successo e forse è stato meglio che sia successo a me. L’errore umano va perdonato, soprattutto se commesso da qualcuno che in questo periodo è sotto stress per questa emergenza e che lavora notte e giorno per soddisfare esigenze legate a questa pandemia. Io ne so qualcosa“