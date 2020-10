Castellabate, due positivi al Covid-19

A Castellabate ritornano i positivi al Coronavirus. A darne la notizia è il Sindaco f.f Luisa Maiuri che, direttamente sul suo profilo Facebook, ha allertato l’intera comunità. Il primo positivo è un cittadino residente a Castellabate che è stato immediatamente messo in quarantena insieme a tutta la sua famiglia, con conseguente ricostruzione della catena dei contatti.

Il secondo invece, non residente stabilmente nel comune, è in isolamento ma non ha avuto alcun contatto. In queste ore si stanno già esaminando altri tamponi e nel giro di qualche ora se ne conoscerà il risultato.Il Sindaco inoltre, ha lanciato un appello a tutta la cittadinanza e soprattutto ai giovani:

“Considerata la delicatezza del momento, vi raccomando il rispetto di tutte le misure per evitare la diffusione del contagio ed in particolare l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. Ai giovani, ai giovanissimi e ai genitori chiedo di pensare che il Covid è un nemico invisibile e pericoloso per tutti ma soprattutto per le persone più anziane, quindi proteggiamole e proteggiamoci”.

Nuovi contagi si registrano anche a Sapri (1) e Buonabitacolo (2).