Caso covid, chiude scuola dell’infanzia di Velina

E’ stata chiusa la scuola dell’infanzia di Velina, nel Comune di Castelnuovo Cilento. Lo ha annunciato il sindaco Eros Lamaida. Per l’intera settimana le lezioni non si svolgeranno: in questo periodo si procederà alla sanificazione dei locali. Il provvedimento di chiusura è dovuto al caso di coronavirus registrato nella giornata di ieri che ha interessato il familiare di un bambino.

Si è proceduto immediatamente alla ricostruzione della rete dei contatti.

Una volta completate le procedure e la sanificazione dei locali anche la scuola di Velina potrà riaprire i battenti.