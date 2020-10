Prignano Cilento: un progetto per l’impianto sportivo

PRIGNANO CILENTO. Circa 400mila euro per interventi sull’impianto sportivo. Il Comune di Prignano Cilento punta alle risorse messe a disposizione attraverso il bando “Sport e Periferie”. Quest’ultimo destina fondi per la realizzazione o il completamento degli impianti sportivi delle zone periferiche italiane. L’amministrazione comunale di Prignano Cilento, guidata dal sindaco Giovanni Cantalupo, ha approvato un progetto per adeguamento, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico, ristrutturazione e completamento del campo da calcio in erba sintetica.

Un’opera che migliorerebbe notevolmente l’impianto sportivo comunale. Il bando Sport e Periferie mette a disposizione un budget complessivo di 140milioni di euro.

Già diversi comuni hanno presentato progetto per i propri impianti sportivi. L’assegnazione avviene per i progetti con le seguenti finalità: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.