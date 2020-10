Pertosa: dissesto idrogeologico, si punta a fondi del Ministero

PERTOSA. Il Comune punta a sfruttare fondi del Ministero dell’Interno per la sistemazione idrogeologica-idraulica. In particolare i lavori saranno programmati per il Vallone “Paradiso dei Ciucci”.

Il Ministero dell’Interno assegna ai Comuni un contributo da investire per lavori su opere pubbliche nelle seguenti materie: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade ponti e viadotti; e infine messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.

Lo scopo è di ricevere i finanziamenti al fine di realizzare interventi per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

L’amministrazione di Pertosa, con a capo il sindaco Michele Caggiano, punta a ricevere un finanziamento per investimenti relativi alla messa in sicurezza del Vallone, nel limite complessivo di 350 milioni di euro.