Nuovi volontari per la Croce Rossa di Sapri

Ieri mattina si è svolto on line il primo Corso per i volontari temporanei del comitato di Sapri per divenire volontari effettivi.

Il Presidente Pietro Saggese, in collaborazione con la Croce Rossa comitato Regionale è riuscito con tanta determinazione a far svolgere il corso di volontario CRI ai 10 volontari temporanei che hanno contribuito da Marzo nella fase emergenziale del covid ad essere attivi nei servizi necessari alla collettività.

“L’ augurio mio e di tutto il direttivo di avere aggiunto al comitato di Sapri nuovi volontari necessari in questa fase delicata che vive la nostra comunità e il Mondo intero. Benvenuti nella famiglia!”, dice.

Sono divenuti volontari effettivi

GIUSEPPE CAPUTO

STEFANO CINQUE

RAFFAELE D’ARGENIO

CARMEN GUZZO

MAJDOULI ZAKARIA MILOUDI

JESSICA ZAINA

ANTONIO MERCURIO

SALVADORI ANNA

RE IVAN

PELUSO GAETANO