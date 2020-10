L’almanacco del 26 ottobre 2020

E’ il 300° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 66 giorni.

Santi del giorno

Sant’Evaristo (Papa e Martire)

San Cedda (Vescovo)

San Folco Scotti di Piacenza e Pavia (Vescovo)

San Gaudioso (Gaudino) di Salerno (Vescovo)

San Sigebaldo di Metz (Vescovo)

Sant’Orsa (Vergine e Martire venerata a Pieve Vergonte)

Etimologia

Evaristo, dal greco “EuArestos”, è un personale maschile diffusosi nei primi secoli dell’era cristiana a seguito del culto di qualche santo, significante “piacente”, ma anche “riconoscente, grato.

Proverbio del giorno

La mano sinistra non sappia quel che fa la destra.

Aforisma del giorno

Chi non punisce il male, comanda che si faccia. (Leonardo Da Vinci)

Accadde Oggi

1944 – Nasce la RAI

1726 – Pubblicati “I viaggi di Gulliver”

1954 – Trieste torna italiana

Sei nato oggi?

Le emozioni del momento e gli impulsi improvvisi guidano la tua vita che è sempre molto movimentata. A volte prendi decisioni sbagliate, ma, al momento giusto, riesci sempre ad avere quel colpo di fortuna che, soprattutto nel lavoro, rimette tutto a posto. In amore sei estremamente generoso: dai molto, non badi a quel che ricevi in cambio e in questo modo ti assicuri la felicità.

Celebrità nate in questo giorno

1871 – Trilussa

1947 – Hillary Clinton

1960 – Carlo Lucarelli

1916 – François Mitterrand

Scomparsi oggi

1890 – Carlo Collodi