Polla: mancano posti in covid center, sette sanitari confinati nel reparto di neurologia

Da venerdì alle 7 gli operatori sanitari dell’ospedale di Polla sono confinati nel reparto di Neurologia per la presenza di una paziente positiva al Covid e non viene trasferita negli centri presposti al Covid per mancanza di posti”. La denuncia arriva dalla Uil Fpl Salerno.

“Gli operatori sono in tensione perché non c’è soluzione a breve. Quindi come Uil Fpl Salerno si ravvisa la soluzione ad horas anche perché vi sono altri pazienti presenti e gli stessi operatori sanitari sono in grossa difficoltà e stress per il possibile contagio. Urge al più presto un coordinamento provinciale sul Covid 19. L’Asl non può permettere tutto questo”.