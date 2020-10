Ospedale di Agropoli, apre il reparto covid

AGROPOLI. La fumata bianca è arrivata la scorsa settimana. L‘ospedale di Agropoli riapre, anche se solo come reparto covid. Servirà per affrontare l’emergenza dilagante, mentre il pronto soccorso resterà ancora fuori dalla rete dell’emergenza. Sarà l’assessore Rosa Lampasona – medico rianimatore – a guidare la rianimazione che avrà a disposizione 8 posti letto, divisi tra sei di terapia intensiva e 2 sub intensiva.

Ci sarà poi la degenza con una decina di posti letto. Per ora l’apertura sarà limitata considerato che il reparto covid dell’ospedale civile di Agropoli era stato immaginato per avere il doppio dei pazienti, ma si tratta comunque di un passo avanti. Domani potrebbero già arrivare i primi pazienti.

Si è in attesa, inoltre, dei macchinari che serviranno per analizzare i tamponi. In questo modo in Provincia di Salerno verrà garantita un’analisi più veloce dei test per il covid.

L’apertura del reparto covid non intaccherà il lavoro del reparto di medicina generale, già attivo.