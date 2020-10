L’almanacco del 25 ottobre 2020

E’ il 299° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 67 giorni.

Santi del giorno

Santa Daria (Martire)

San Crispino (Martire)

San Gaudenzio (Vescovo di Brescia)

Etimologia

Daria, deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Il nome Daria in Italia non è molto diffuso, mentre è molto popolare tra le nuove nate di Romania e Polonia.

Proverbio del giorno

In ottobre compra grano e copriti.

Aforisma del giorno

Il peccato peggiore verso le nostre care creature non è quello di odiarle, ma di essergli completamente indifferenti: questa è l’essenza dell’inumanità. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1976 – Va in onda l’Almanacco del giorno dopo

1955 – Primo forno a microonde domestico

Sei nato oggi?

I nati il 25 ottobre devono dar forma alle loro idee. Sebbene possano essere persone molto ricche di immaginazione, i sogni e le visioni non significano nulla per loro a meno che non siano concretizzati in realtà fisica.

I nati in questo giorno hanno in genere un aspetto solido e concreto e, sebbene non siano di solito molto espansivi, riescono a dare un supporto rassicurante alla famiglia e agli amici: sono come una roccia alla quale i loro colleghi, studenti o impiegati possono aggrapparsi senza paura di cadere.

Celebrità nate in questo giorno

1881 – Pablo Picasso

1825 – Johann Strauss

1984 – Katy Perry

Scomparsi oggi

1973 – Abebe Bikila