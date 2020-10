La ricetta: zucca arrostita

La zucca è un alimento ricco di vitamine e privo di grassi, il gusto dolciastro non è da attribuire agli zuccheri di cui essa ne è priva, è infatti indicata anche per chi soffre di diabete. L’ortaggio arancione è inoltre fonte di caroteni e pro-vitamina A. Ha un apporto rilevante di vitamina C e del gruppo B e svariati minerali come fosforo, ferro, magnesio e potassio. Utilizzabile anche in cosmesi per preparare con la sua polpa ottime maschere per il viso e lenire le scottature.

La zucca in cucina si presta per svariate ricette dall’antipasto al dolce.

Vediamo oggi come preparare la zucca arrostita.

Priviamo la zucca dei semi e della buccia, tagliamola a fettine spesse circa mezzo cm, poniamo le fette di zucca sulla piastra rovente e lasciamo cuocere circa 7/8 minuti per lato. Lasciamo raffreddare e condiamo con olio di oliva locale, aglio privato della parte interna e tritato finemente a coltello, sale, rosmarino e aceto di vino bianco. Tutto quanto basta. Si conserva il frigo per 2/3 giorni.

A piacere si può aggiungere del peperoncino piccante e del prezzemolo tritato.

Ottima da accompagnare ad un tagliere di affettati e formaggi del Cilento.

Per una conservazione più lunga basta osservare lo stesso procedimento ma in appositi vasetti in vetro precedentemente sterilizzati e ricoperti di olio d’oliva fino all’orlo.