Cultura e beneficenza. È questo l’obiettivo che si pone l’Associazione Sportiva Dilettantistica Antonio Esposito dopo il grande risultato raggiunto nel primo periodo di vendita del libro “Rombo di Tuono Cilentano”, un racconto sulla storia di Antonio Esposito (un passato tra le fila della Salernitana), scritto dal giornalista Alfonso Pierro ed edito dalla Saggese Editore.

Rombo di tuono cilentano: raccolta fondi già attiva

La famiglia di Antonio, infatti, insieme all’editore e allo scrittore ha già donato una somma importante (1500€) all‘Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione Pascale per la cura delle malattie oncologiche.

Le parole di Pierantonio Esposito

“La raccolta non finisce qui – commenta Pierantonio Esposito, responsabile dell’associazione sportiva che porta il nome del suo compianto papà – ma continua per far conoscere una storia emozionante e a tratti nascosta. Per chi conosceva mio padre, ma non così a fondo, questo racconto non parla solo di calcio, ma mira a catturare l’attenzione dei lettori perchè è un vero e proprio romanzo sportivo. La nostra associazione – conclude Esposito – vuole continuare a fare la sua parte per donare ancora, quindi per chi volesse acquistare il libro può contattarci. Un ringraziamento di cuore va fatto a chi ha reso possibile tutto questo, quindi a Francesco Maria Saggese e ad Alfonso Pierro che si sono impegnati insieme alla nostra famiglia e al volere di mio padre per far sì che il ricavato andasse devoluto in beneficenza“.