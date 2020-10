Covid, altri due casi a Sacco e Camerota

Sono stati comunicati altri due casi positivi nel comune di Sacco. “In questo momento le autorità dell’ASL stanno tracciando la linea dei contatti per disporre i provvedimenti di isolamento fiduciario – dice il sindaco Franco Latempa – La situazione si è fatta ancora più difficile perciò chiedo a tutti cautela ed attenzione”.

Poi annuncia: “Ho già predisposto per venerdì e sabato scorsi la chiusura degli uffici comunali per la sanificazione (sono stati santificati anche i locali dell’ufficio postale) e gli impiegati si sono sottoposti ad un primo test rapido con risultato negativo. Comuque gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico nei prossimi giorni.

Ieri ho provveduto ad emanare apposita ordinanza per la chiusura del mercato settimanale del martedì e sarà regolamentata nei prossimi giorni anche la giornata di visita ai nostri cimiteri in occasione della ricorrenza dei defunti, qualora non intervenga disposizione in merito dagli organi regionali e statali. Predisporremo domani la sanificazione di tutte le parti sensibili del paese”.

Da Latempa, in conclusione “Un invito ancora ad attenersi scrupolosamente al protocollo igienico e di manifestare molta attenzione nei contatti con gli altri”.

Due nuovi casi di coronavirus sono stati riscontrati dall’Asl anche sul territorio comunale di Camerota. Si tratta di un cittadino di Camerota capoluogo e di una cittadina di Marina di Camerota. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Le autorità sanitarie sono impegnate nella ricostruzione della catena dei contatti.