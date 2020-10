L’almanacco del 24 ottobre 2020

E’ il 298° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 68 giorni.

Santi del giorno

Sant’Antonio Maria Claret (Vescovo)

San Maglorio (Vescovo, Abate)

Santi Areta e Ruma (sposi) e 340 compagni (Martiri di Nagran)

Oggi è

L’ultimo giorno di ora legale

Etimologia

Antonio, Deriva dal nome della gens latina Antonius, di probabile origine etrusca e di significato incerto; un’ipotesi è che volesse dire “inestimabile”, un’altra è “che combatte, che affronta”. Nel Rinascimento si è diffusa anche l’ipotesi, poco probabile, che sia ricollegabile alla parola greca anthos, cioè “fiore”. Un ulteriore interpretazione lo lega infine al greco antionos con il significato di “nato prima”. La sua diffusione si deve alla devozione per Sant’Antonio Abate ed in seguito a Sant’Antonio da Padova. Antonio è molto popolare in Italia sia tra la popolazione adulta che tra i nuovi nati degli ultimi anni. E’ presente inoltre in altre top 50 dei nomi più usati ad esempio in Spagna, Romania, Portogallo e Croazia.

Proverbio del giorno

Quando Dio non vuole, i Santi non possono

Aforisma del giorno

Chiaramente ognun discerne/ la festuca in gli occhi altrui, / ma la trave poi non scerne / che attraversa i passi sui. (G. Pozzi)

Accadde Oggi

1929 – Crollo di Wall Street

1917 – Disfatta di Caporetto

Sei nato oggi?

Due temi caratterizzano la vita dei nati il 24 ottobre: da un lato quello delle rivelazioni e delle scoperte importanti, dall’altro quello della cura minuziosa per i dettagli. Non essendo quasi mai dei tipi freddi e analitici, i nati in questo giorno di solito sentono la necessità di rivelare se stessi e le loro scoperte al mondo, spesso in un modo elettrizzante e sfavillante. Non sono però quasi mai degli esibizionisti, ma piuttosto artisti e professionisti che prendono molto sul serio il lavoro, specie sotto il profilo tecnico. Essi riescono a dirigere come vogliono l’influenza che esercitano su coloro che li osservano o li ascoltano. Una delle loro doti principali è il grande magnetismo personale, che induce gli latri a interessarsi a loro e a ciò che fanno.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Kevin Kline

1948 – Ezio Mauro

1915 – Bob Kane

Scomparsi oggi

1957 – Christian Dior