Camerota: con l’indennità del sindaco attrezzature sportive per le scuole

CAMEROTA. L’indennità del sindaco Mario Scarpitta per acquistare e mettere in opera materiale necessario allo svolgimento di attività fisica e motoria nelle scuole. Il premio cittadino, in particolare, ha scelto di destinare 5000 euro per attrezzature per di Lentiscosa e Licusati.

Per la prima si è provveduto di recente all’adeguamento e ristrutturazione della palestra; a Licusati, invece, si sta provvedendo all’allestimento di uno spazio destinato allo svolgimento di attività sportiva di base tramite l’acquisto e l’installazione di attrezzature sportive.

E a questi due plessi scolastici andrà la somma destinata dal sindaco Scarpitta, serviranno ad acquistare il materiale necessario allo svolgimento di attività fisica e motoria.

Non è la prima volta che il sindaco Scarpitta decide di destinare la sua indennità per interventi sul territorio in favore della comunità: nei mesi scorsi scelse di assegnare 1000 euro all’associazione che si occupa del Museo Civico di Lentiscosa e 1200 per garantire la connessione internet agli alunni della scuola secondaria di primo grado.