Sapri, 70mila euro per l’illuminazione a led

SAPRI. La città della Spigolatrice va avanti nel suo progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione sul territorio comunale, avviato già lo scorso anno. L’Ente, infatti, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’ampliamento degli impianti a led, una tecnologia che garantisce risparmi sui costi rispetto alla normale illuminazione e al contempo massima efficienza.

Per i lavori arrivano fondi del Mise. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato contributi ai comuni sulla base della popolazione. Per quelli tra i 5000 e i 10000 abitanti, come Sapri, previste risorse per 70mila euro.

E a tanto ammonta il progetto approvato dalla giunta guidata dal sindaco Antonio Gentile e redatto dal responsabile del settore urbanistica dell’ufficio tecnico Alberto Ciorciaro che consentirà l’ampliamento della pubblica illuminazione a led.