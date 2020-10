Primi casi covid a Piaggine e Sacco

Primi casi di coronavirus a Piaggine e Sacco. In quest’ultimo caso già nella mattinata il sindaco Franco Latempa aveva annunciato che la comunità era in attesa di conoscere l’esito di un tampone. A risultare positiva una Signora che non manifesta alcun sintomo. “Ho già provveduto a contattarla per accertarmi delle sue condizioni e le ho augurato un presto ritorno alla normalità”, ha detto LaTempa.

“Anche gli stretti contatti non manifestano sintomi e sono stati posti in isolamento fiduciario così come da procedura – prosegue il primo cittadino – Naturalmente sto seguendo direttamente i casi, in stretto contatto con l’ASL, e saranno intraprese tutte le azioni necessarie per impedire la diffusione del contagio”.

Primo caso di Covid-19 anche a Piaggine. A comunicarlo il primo cittadino, Guglielmo Vairo. “Pochi minuti fa il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato al Sindaco la “messa in quarantena” di un nucleo familiare, residente in Piaggine, a causa delle risultanze di un tampone “positivo” effettuato da uno dei componenti. Nell’augurare una pronta guarigione, esprimiamo vicinanza alla famiglia e raccomandiamo alla popolazione di continuare ad avere comportamenti responsabili”.