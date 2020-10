Palinuro: un centro socio-culturale nell’ex Casa Canadese

CENTOLA. “Sono ufficialmente iniziati i lavori che prevedono la realizzazione di un Centro Socio-Culturale nel Comune di Centola, presso l’edificio denominato ex Casa Canadese, in località Ficocella a Palinuro”. Ad annunciarlo il sindaco di Centola Carmelo Stanziola. I lavori riguardano un immobile di proprietà del Comune che è stato già in gran parte ristrutturato negli anni scorsi e reso disponibile alla comunità per innumerevoli iniziative culturali e aggregative, nonché sede temporanea della scuola dell’infanzia di Palinuro.

“Con i lavori iniziati oggi vanno a completarsi gli interventi di ristrutturazione dell’intero edificio, lavori che riguardano un’altra ala dell’immobile e che saranno adibiti a Centro Socio Culturale”, spiega Stanziola.

L’intervento è finanziato interamente con fondi del PSR Campania 2014/2020, misura 7.4.1, per un importo complessivo di circa 200.000,00 euro e che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto partecipando ad un bando regionale pubblicato sul BURC nel dicembre 2015, candidando un progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale che è stato successivamente approvato, nella fase esecutiva, con delibera di Giunta n. 160 del 22/09/2017.

L’appalto è stato affidato alla ditta COSTE, da Campobasso, che si è aggiudicata la gara.

“Ieri mattina, dunque, è stato aperto ufficialmente il cantiere e, anche con la presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo, si sono condivise alcune modalità operative al fine di disciplinare in assoluta sicurezza l’accesso dei bambini nella parte attualmente adibita a scuola dell’infanzia – prosegue il primo cittadino – Un altro grande obiettivo di questa Amministrazione, un percorso iniziato cinque anni fa, che oggi vede concretamente materializzarsi”.

“Un altro risulto portato avanti con determinazione – conclude Stanziola-, dalla attuale e precedente amministrazione. Sin dal primo giorno, ho creduto che, l’unica cosa che faceva la differenza e portava risultati e risposte per il nostro territorio erano e rimangono le progettualità. Nei prossimi mesi altre opere pubbliche partiranno sul nostro territorio”.