Ogliastro Cilento: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro per la comunità

Anche il Comune di Ogliastro Cilento è pronta a dare il via a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale e ambientale, che prevedono l’impiego dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Questi saranno impiegati per almeno 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore settimanali.

L’Amministrazione comunale ha individuato nei progetti dal titolo “Ogliastro in Verde – Tutela del bene Comune”, “Biblioteca Amica” e “Insieme a scuola” le attività da mettere in campo

La programmazione dell’orario settimanale può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese.

“Le attività previste nell’ambito dei PUC devono intendersi come occasioni di arricchimento a favore dei beneficiari del Rdc, a supporto ed integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dall’ Ente”, evidenziano da palazzo di città.