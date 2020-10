Covid: in 24 ore 35 casi in Cilento, Alburni e Vallo

Boom di contagi nella giornata di ieri in Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Cinque i nuovi casi ad Agropoli, 4 sono emersi in mattinata e sono relativi ad un cittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre, un quinto è stato ufficializzato in serata: si tratta di una persona non rientrante in altre catene. Sono ora 19 i positivi in città. Cinque casi anche a Sapri che portano il totale a 17. Stesso numero a Polla; sono persone appartenenti a due nuclei familiari differenti ma collegati ai contagi registrati in ospedale nei giorni scorsi; tra questi anche un’addetta alle cucine.

5 è anche il numero di positivi a Monte San Giacomo, contatti di una persona già positiva e tutti in isolamento da alcuni giorni. Un positivo anche a Corleto Monforte.

Ad Altavilla Silentina sei persone affette da covid sono state segnalate tra i dipendenti di un’azienda agricola, 4 risiedono sul posto e 2 no. A Buccino è risultata positiva la titolare del bar Zucchero e caffè. 2 positivi anche a Vibonati.

Questa mattina la situazione non è migliore: 7 dipendenti della Bcc Monte Pruno e una donna addetta alle pulizie sono risultati positivi al coronavirus a seguito di uno screening disposto dall’istituto di credito su 90 dipendenti. 2 contagiati sono dipendenti della filiale di Teggiano, 3 di Sant’Arsenio cui si aggiunge una quarta persona addetta alle pulizie. Gli altri contagiati si segnalano nelle sedi lucane di Marsico Nuovo e Villa d’Agri. Gli otto positivi sono asintomatici.

Ore d’attese, infine, a Sacco dove si attendono risultati di tamponi. I titolari del bar “La Piazzetta” nella giornata di ieri hanno cautelativamente chiuso l’attività in attesa degli ulteriori sviluppi. “Il difficile momento richiede la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti noi – dice il sindaco Franco Latempa – Soltanto uniti riusciremo a superare le difficoltà che si profilano all’orizzonte. Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per ogni aggiornamento e, in attesa di formali comunicazioni, seguo personalmente con attenzione altre situazioni delle quali sono stato informato allo scopo di assicurare il rispetto delle procedure e del relativo protocollo”.

“Seguiranno ulteriori aggiornamenti e non esitero’ ad adottare ogni provvedimento necessario per la tutela dell’intera collettività sacchese.

Rivolgo un invito particolare agli adolescenti affinché assumano comportamenti responsabili e rispettino gli obblighi anticovid, adottando ogni doverosa precauzione per salvaguardare e preservare i nostri concittadini e i nostri cari anziani, il patrimonio vivente di Sacco”, conclude il primo cittadino.