Stella Cilento: si ribalta trattore, muore 22enne

Tragedia a Stella Cilento in località Verduzio. Un ragazzo di 22 anni, originario di una frazione del Comune di Casal Velino, ha perso la vita travolto da un mezzo agricolo. Il giovane stava caricando il trattore su un carrello quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Il ragazzo è rimasto intrappolato.

Troppo gravi le ferite riportate. Quando i sanitari del 118 con una ambulanza della Misericordia sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare l’avvento decesso. Presenti anche i carabinieri della stazione di Sessa Cilento.

La notizia si è diffusa velocemente nei due comuni. Il giovane insieme al papà e al fratello si occupava di lavori agricoli e movimento terra. Quando è successa la tragedia il giovane era proprio insieme al fratello che non ha potuto far nulla per salvargli la vita.