Sapri: ancora casi covid. I positivi ora sono 14

SAPRI. Continua inesorabile l’escalation di casi covid nella città della Spigolatrice. Ai 4 casi di ieri se ne aggiungono altri 2 registrati nelle prime ore della giornata odierna: si tratta di un uomo e una donna, dello stesso nucleo familiare, domiciliati nel comune. Non sono collegati ad alcun caso già in essere in città.

A palazzo di città sale la preoccupazione e si sta pensando a nuove misure da adottare per contenere i contagi. Con molta probabilità la prima decisione del Sindaco Antonio Gentile sarà quella di non autorizzare il mercato settimanale per il prossimo venerdì, ma non sono escluse ulteriori decisioni – anche drastiche, se necessario – per contrastare l’emergenza.

Con questi 2 nuovi contagi gli attualmente positivi sono 14 in riva alla baia saprese (a cui si aggiungono 2 guarigioni). Oggi intanto sono attesi altri risultati di tamponi legati direttamente ad uno dei filoni della scorsa settimana: la preoccupazione – visto il trend delle ultime ventiquattr’ore – è che il numero dei contagi possa salire ulteriormente.