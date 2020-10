Oroscopo: Toro, un’avventura potrebbe costarvi cara

Ariete – State pian piano acquistando maggiore fiducia nelle vostre capacità. In amore dovete ascoltare.

Toro – Investimenti e affari potrebbero andare meglio se più attenti. Un’avventura potrebbe costarvi cara.

Gemelli – Le critiche devono spronarvi a fare sempre meglio. In amore fidatevi sempre del cuore

Cancro – Allargate la cerchia delle vostre conoscenze: potrebbero esservi utili. Crisi passeggera in amore.

Leone – Lasciatevi guidare dalla fiducia in voi stessi e dal buon senso. In amore c’è aria di burrasca

Vergine – Le vostre scelte professionali nascono da una grande preparazione. Il feeling continua….

Bilancia – Dopo un periodo negativo finalmente la vostra strada sarà sgombra. In amore giocate d’astuzia.

Scorpione – Avete messo troppa carne al fuoco e non sapete come uscirne. Sta per scoccare una scintilla.

Sagittario – Il nervosismo non tenuto a freno può pregiudicare un rapporto di lavoro. In amore siate cauti.

Capricorno – Nella vita lavorativa i motivi di stress sono moltissimi. In amore procedete con tatto.

Acquario – In questi giorni il lavoro procede in maniera discontinua. Aprite le porte all’amore, senza paura.

Pesci – Riuscirete a gestire un’emergenza improvvisa nel lavoro. In amore siete troppo gelosi e possessivi.