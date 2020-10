Operatrice del laboratorio di Eboli positiva al covid: rischio ritardi nelle analisi

Rischiano di esserci dei ritardi nell’analisi dei prossimi tamponi di sospetti pazienti covid. Una operatrice del laboratorio di analisi dell’ospedale di Eboli è infatti risultata positiva al coronavirus. Pertanto le analisi sono state sospese e il laboratorio chiuso per interventi di sanificazione. Questo provvedimento potrebbe comportare dei ritardi nell’analisi dei prossimi esami, in un periodo in cui anche in provincia di Salerno il numero di controlli è aumentato vertiginosamente.

Probabile che i tamponi vengano indirizzati presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Questo imprevisto dimostra la necessità di avere altri laboratori per l’analisi dei tamponi. Si attende a breve l’attivazione di quello di Agropoli