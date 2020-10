L’almanacco del 21 ottobre 2020

E’ il 295° giorno dell’anno, 42ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 71 giorni.

Santi del giorno

Sant’Orsola e compagne (Martiri) protettrice di ragazze e scolare.

San Bertoldo di Parma

Sant’Agatone d’Egitto (Eremita)

Etimologia

Orsola, da “ursus”, nome latino indicante “orso”, come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana

Proverbio del giorno

Gallina che non becca ha già beccato

Aforisma del giorno

Smettere di fumare è la cosa più facile che esista; lo so perché l’ho fatto un migliaio di volte (Mark Twain)

Accadde Oggi

1996 – Prima puntata di Un posto al sole

1879 – Edison testa la lampadina ad alta resistenza

Sei nato oggi?

Non c’è dubbio che i nati il 21 ottobre siano molto diversi dagli altri, tanto nella personalità quanto nelle opinioni. Se nelle occasioni sociali o professionali si mostrano in genere affascinanti e attraenti, quando entrano in gioco i loro affari personali assumono spesso un atteggiamento provocatorio, persino enigmatico. In effetti, i loro rapporti con gli altri sono molto complicati e certo il carattere critico e talvolta contestatore non contribuiscono a renderli più semplici. Sebbene tengano in grande considerazione l’armonia e la tranquillità, e facciano di tutto per vivere in un ambiente piacevole, tendono a infastidirsi per delle inezie e restare molto delusi e afflitti dai fallimenti in campo sentimentale.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Riccardo Fogli

1846 – Edmondo De Amicis

1953 – Eleonora Giorgi

1772 – Samuel Taylor Coleridge

Scomparsi Oggi

1969 – Jack Kerouac