Covid, nuovo caso ad Agropoli

“Ho avuto notizie dall’Asl di un nuovo caso di contagio in Città: si tratta di un concittadino che non ha nulla a che fare con i precedenti casi. La persona è in isolamento e si sta ricostruendo la catena dei contatti”. Così il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.

Il primo cittadino dà anche una buona notizia: “Vi comunico, inoltre, una nota positiva: è guarita la turista che era risultata positiva lo scorso 4 ottobre”.

Intanto prosegue l’analisi dei tamponi rimanenti, molti dei quali sono risultati negativi