Castelcivita: punta all’adeguamento del campo sportivo

CASTELCIVITA. L’Ente approva il progetto per la realizzazione di lavori di ripristino e adeguamento funzionale del campo sportivo. Si tratta del campo in località Giardini.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Forziati, intende partecipare al bando Sport e Periferia che mette a disposizione risorse derivanti da un fondo costituito da Governo e Coni per interventi di costruzione, recupero o adeguamento degli impianti sportivi periferici.

Il fondo, nello specifico, mira a perseguire i seguenti obiettivi:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione di attrezzature sportive con l’obbiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Il progetto avrà un costo di 700 mila euro, di cui circa 500 euro per il costo dei lavori compresi oneri di sicurezza e il resto per la somma a disposizione dell’amministrazione.