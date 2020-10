Campania: ecco tutte le regole da seguire dal 23 ottobre

Con il blocco degli spostamenti tra Provincia torna l’autocertificazione per chi ha necessità di spostarsi per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Su questo la Regione Campania è intervenuta precisando che non c’è un modello precompilato, i cittadini dovranno prendere un foglio e scrivere l’autocertificazione autonomamente, mettendo i propri dati anagrafici e la motivazione dello spostamento in quella data.

L’ordinanza non ha alcun effetto per gli spostamenti da e verso altre Regioni.

Intanto l’Asl Salerno ha diffuso un vademecum con le regole da seguire a partire dal 23 ottobre.