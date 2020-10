Buccino, positiva titolare di un bar

“In serata siamo stati informati della positività al test Covid di una cittadina di Buccino, titolare del bar “Zucchero e caffè” in via Pasteni, Giovanna Castiglia. Nei giorni scorsi si è sottoposta a due tamponi risultati negativi, il terzo fatto in data odierna, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute, presso un laboratorio privato è risultato positivo”. Così il sindaco di Buccino Nicola Parisi.

“Sinribadisce che è più che mai importante continuare ad assumere comportamenti responsabili, utili a contenere la diffusione del virus: uso delle mascherine di protezione, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, lavaggio e igiene frequente delle mani – aggiunge il primo cittadino- di prestare attenzione solo alle comunicazioni ufficiali dell’ASL e del Comune”.

L’Amministrazione ha già iniziato a tracciare i contatti della Signora, pertanto invitiamo tutti coloro che sono stati in contatto diretto della signora di comunicarlo ai seguenti numeri:

Sindaco 3392088951

0828751231

Vicesindaco 3930059728