Polisportiva Santa Maria: tris di innesti in casa cilentana

Tris di innesti ufficializzati in casa Polisportiva Santa Maria.I giallorossi hanno tesserato, nei giorni scorsi, tre giovani interessati già a disposizione del tecnico Gianluca Esposito. Si allarga così la rosa della Polisportiva, al suo primo anno in Serie D. I cilentani domani scenderanno in campo per il recupero del terzo turno contro il Castrovillari, match non disputato domenica 11 ottobre. Questo l’annuncio del sodalizio giallorosso, inserito nel gruppo I di quarta serie.

Polisportiva Santa Maria: ufficializzati tre innesti

Tre nuovi calciatori a disposizione di mister Gianluca Esposito. Si tratta di Domenico Strumbo, difensore classe 2000, Gianmaria Guadagno, centrocampista classe 2000, e Sulayman Foufouè, centrocampista classe 2001. I tre calciatori hanno già fatto il loro esordio con la maglia dei cilentani nel match contro il Football Club Messina.

Il focus sui nuovi acquisti

Sono tre giovani calciatori, ma con esperienze importanti alle spalle. Strumbo ha esordito in serie C con le maglie di Foggia e Catanzaro, per poi indossare anche le maglie in D di ACR Messina e Roccella. Guadagno, invece, ha giocato in D con il Taranto e la Sangiustese, per poi vestire la casacca della Cavese in C. Per lui anche un’esperienza nella vicina Agropoli. Infine, il francese Foufoè che, dopo aver vestito la maglia del Nancy B in Francia, è approdato in Italia, dove l’anno scorso ha giocato con il Bitonto in serie D.