Oroscopo: Sagittario, in amore piacevoli sorprese

Ariete – Nel lavoro arriverà presto la vostra buona occasione. La gelosia può rovinare tutto.

Toro – Finalmente avrete un po’ di tempo per riflettere e fare nuovi piani. In amore siete troppo sospettosi.

Gemelli – Non potete seguire ogni impegno di persona: delegate qualcosa. Vita affettiva burrascosa.

Cancro – Nel lavoro se i risultati raggiunti non sono lusinghieri la colpa non è vostra. Clima idilliaco in amore

Leone – Ampliate la cerchia delle amicizie: potreste conoscere gente influente. Contrasti in amore

Vergine – Oggi nel lavoro sarete costretti a prendere una decisione in tempi rapidi. Armonia in amore.

Bilancia – Non volete ammettere che gli errori sono dipesi solo da voi: fatelo al più presto. Amore a rischio

Scorpione – Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavoro. Conquiste sentimentali in vista

Sagittario – Nella professione avete dormito troppo sugli allori. In amore piacevoli sorprese.

Capricorno – Aspettatevi cambiamenti nel vostro settore di lavoro. Il tempo dell’amore vero si avvicina.

Acquario – Vivete con ottimismo tutte le esperienze professionali. Riconciliazione in vista col partner.

Pesci – Avete ritrovato l’entusiasmo che si era un po’ appannato negli ultimi tempi. Una bella amicizia