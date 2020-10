Covid Sapri: ancora due contagi

Ancora 2 casi di covid a Sapri, che portano il totale della mattinata in riva alla baia a 3 e a 11 il totale complessivo dei contagi, con un ricovero. Si tratta di un uomo e una donna, non appartenenti allo stesso nucleo familiare che erano già in isolamento da tempo perché venuti a contatto precedentemente con persone positive al virus.

A loro si aggiunge il contagio già comunicato nelle scorse ore che riguarda un uomo residente in Basilicata ma con domicilio anche a Sapri.

Tutti e tre i nuovi casi odierni sarebbero asintomatici e non hanno alcun collegamento tra di loro. A questi numeri vanno sommati i primi due pazienti in ordine cronologico che sono stati dichiarati guariti.