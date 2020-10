Coprifuoco in Campania: in arrivo 100 militari

In Campania arriva l’esercito per controllare il rispetto delle norme covid. Saranno 100 i militari impiegati per monitorare il territorio. “Dopo il colloquio di ieri con il Ministro dell’Interno Lamorgese, – ha dichiarato il Presidente della Regione, De Luca- questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle Ordinanze anti-Covid”.

“È un segno importante di attenzione da parte del Ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal Commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate”.

Intanto proprio De Luca continua ad essere sotto accusa. “De Luca deve assumersi la responsabilità di essere giunti al coprifuoco; deve assumersi la responsabilità della mancanza di medici; deve assumersi la responsabilità di tutto quello che andava fatto da marzo ad ottobre e non è stato fatto. Soltanto propaganda, dirette Facebook a terrore unificato ed ordinanze confuse. L’unica sua strategia è stata di natura elettorale, per quanto riguarda sanità ed economia ha fatto la ‘buona di Dio’, come si dice in Campania. Oggi il re è nudo e ai campani resta solo la truffa elettorale che hanno subito”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.