Alfano punta sulla videosorveglianza; l’Ente cilentano, con a capo il sindaco Elena Anna Gerardo, ha difatti approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione di un sistema di video sorveglianza centralizzata per

monitoraggio e pubblica sicurezza – Alfano paese sicuro”.

Il Comune di Alfano, visti gli episodi di microcriminalità che si verificano sempre più di frequente nel territorio, relativi, in particolare, ad atti di vandalismo su opere e strutture pubbliche nonchè all’esecuzione di furti ed intrusioni negli appartamenti privati e strutture pubbliche, ritiene indispensabile dotarsi di appositi dispositivi di videosorveglianza, che scoraggino tale pratica.

Per far questo e al fine di accedere ai finanziamenti previsti è stato sottoscritto lo schema di “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, da firmare tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Alfano, in cui vengono indicati i punti nevralgici che saranno raggiunti dal sistema di videosorveglianza ovvero: area Centro storico, area scuole comunali in via Roma/San Pietro, area cimitero, area impianti sportivi in piazza Zermatt e museo in via Fontana, area località Mancelli, area località Guardia – Isola ecologica, Via San Pietro e via Grandine.