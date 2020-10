Teggiano, nuovo caso covid. Guarigione a Sapri

C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Si tratta di un paziente di 61 anni. L’uomo non ha sintomi e rientra nella catena di contatti di una persona già positiva al Covid. Attualmente è in isolamento ed è stata avviata la ricerca dei contatti.

Intanto è stato trasferito ieri presso l’ospedale ‘Giovanni Da Procida’ di Salerno uno dei pazienti di Sapri positivi al tampone nella scorsa settimana.

C’è anche una bella notizia: dopo circa un mese (27 giorni per l’esattezza) si è negativizzato il primo paziente in ordine di tempo contagiato nella nostra città. Si tratta del dipendente comunale per il quale finalmente l’incubo-Covid può considerarsi finito. Si attende ora solo la comunicazione ufficiale da parte dell’Autorità Sanitaria al comune che poi ritirerà l’ordinanza di quarantena per lui e la sua famiglia. Ricordiamo che – come da ultime disposizioni – basta un primo tampone negativo per essere considerati ‘guariti’.

È questo il secondo paziente che si negativizza in riva al golfo dall’inizio della pandemia: attualmente i positivi al virus sono 8.