Laureana Cilento, arriva il Postamat

LAUREANA CILENTO. Ad un anno dalla richiesta avanzata dal Comune, Poste Italiane sta provvedendo a installare un Postamat in paese. La necessità di posizionare uno sportello automatico Atm venne discussa in consiglio comunale e sollecitata dal gruppo politico “Uniti per Laureana”. L’Ente, poi, provvide ad inoltrare richiesta a Poste Italiane.

Per il territorio un servizio importante, considerata anche l’assenza di istituti bancari, in aree interne e marginalizzate che spesso si vedono private anche dei servizi minimi.

Con il Postamat sarà possibile procedere a prelievo e pagamenti Bancoposta e vedersi garantiti anche altri servizi senza la necessità di accedere agli sportelli. Lo sportello è posizionato presso l’ufficio postale di Laureana Cilento.

In questi giorni Poste Italiane sta provvedendo ad installare dei Postamat anche in altri piccoli comuni cilentani.