Curiosità: la scultura di sassi sulla spiaggia di Lentiscelle

Dopo le incessanti piogge dei giorni scorsi, sono bastate poche ore di sole per far sorgere questa opera d’arte sulla spiaggia di Lentiscelle a Marina di Camerota. L’autore dello scatto, Carmelo Cusati, ci dice che presumibilmente si tratta dell’opera di uno dei tanti camperisti che in questo periodo dell’anno affollano quella zona. Ci descrive la scultura creata con centinaia di sassi come una vera e propria fortezza in miniatura curata nei minimi dettagli.

Lentiscelle è una delle zone più suggestive non solo di Marina di Camerota ma di tutto il territorio, lì dove è ubicata una grotta preistorica patrimonio dell’Unesco.

In questa cavità sono stati ritrovati resti dell’uomo di Neanderthal e dell’uomo Sapiens. Probabilmente l’autore della scultura in sassi apparsa questa mattina e stato ispirato dalla “cultura” che lo ha circondato in quel posto.