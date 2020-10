Covid: campagna di sensibilizzazione in 18 scuole di Cilento e Diano

Grande adesione anche nel Cilento e Vallo di Diano al programma “Igiene Insieme”. Si tratta di un progetto realizzato da Napisan con la supervisione scientifica della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare bambini, genitori ed insegnanti ad assumere comportamenti igienici corretti, sia in termini di cura di sé sia in termini di responsabilità sociale in un momento estremamente delicato per la nostra società.

L’emergenza socio-sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 è infatti arrivata a colpire molto duramente la nostra quotidianità, stravolgendo anche le abitudini e le istituzioni più consolidate. Tra queste, inevitabilmente, vi è la scuola, luogo e strumento cruciale nello sviluppo cognitivo, sociale ed educativo dei più giovani.

Per stimolare la consapevolezza sul tema nelle fasce più giovani e con l’obiettivo di contribuire a garantire un rientro a scuola il più sicuro possibile, è nato il progetto “Igiene Insieme”, fortemente voluto da Napisan fin dai primi mesi di lockdown.

Dopo una prima fase che ha visto l’organizzazione di laboratori online per bambini e webinar per quasi 5000 insegnanti, con l’apertura delle scuole, il progetto vede ora una seconda, ancora più concreta fase attraverso il coinvolgimento diretto di oltre 5.000 scuole su tutto il territorio nazionale.

Gli istituti scolastici coinvolti riceveranno materiale didattico e

informativo sulle corrette pratiche d’igiene e kit per l’igienizzazione, per una donazione da parte di Napisan superiore a 1.5 milioni di euro.

Infine, vi sarà la possibilità, per gli insegnanti, di partecipare a un corso di formazione – sviluppato anche questo con la consulenza scientifica dell’Università San Raffaele – riconosciuto dal MIUR per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Queste le scuole aderenti in Cilento, Vallo di Diano e Alburni:

Scuola dell’Infanzia di Borgo Carillia ad Altavilla Silentina; scuola primaria di San Marco e di Castellabate Capoluogo, scuola Caffarelli e San Marco di Agropoli, scuola Vannulo e Torre di Capaccio Paestum, scuola primaria di Poderia, scuola primaria “Rodari” di Castelnuovo Cilento, scuola primaria di Casal Velino, Polla, Buonabitacolo, Sant’Arsenio, Caselle in Pittari, Torre de Mattia e Pinto di Vallo della Lucania, Scuola dell’infanzia Guerrazzi e San Rocco di Sala Consilina.