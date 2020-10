Covid, altro positivo ad Agropoli

L’Asl ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 ad Agropoli: si tratta di una persona, non residente, che è giunta ad Agropoli per cure sanitarie. Sottoposta a tampone preventivo, è risultata contagiata. È stata subito posta in quarantena.

“Per quanto concerne gli altri tamponi non analizzati relativi a tutti i precedenti casi, registrati nei giorni scorsi, l’Asl mi ha assicurato che avremo gli esiti entro domani”, ha detto il sindaco Adamo Coppola.

Al momento in città si segnalano 13 positivi.