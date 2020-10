Caso covid nell’U.S.Agropoli, si gioca regolarmente col Faiano

Registrata la positività di un calciatore dell’Agropoli al coronavirus. La società non ha reso noto il nome del calciatore contagiato. Si tratterebbe di un attaccante, non agropolese. Giovedì dopo l’allenamento, avendo avuto contatti con una persona affetta da covid, si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo.

La Figc ha deciso di non rinviare la gara con il Faiano, in programma oggi allo stadio Guariglia considerato che il calciatore non si allena da giovedì.

Il match di oggi è aperto al pubblico seppur a capienza ridotta