Sicignano: un progetto per l’adeguamento del campo sportivo

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Approvato il progetto per interventi di adeguamento al campo sportivo comunale situato in località Varco dell’Arena.

L’Ente alburnino, guidato dal sindaco Giacomo Orco, intende candidare il progetto al bando “Sport e Periferie 2020”. Il bando, che mette a disposizione risorse derivanti da un fondo costituito da Governo e Coni, ha come finalità la realizzazione e la rigenerazione di interventi da realizzare negli impianti sportivi indirizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

Il comune di Sicignano degli Alburni è considerata un’area svantaggiata economicamente e strutturalmente per la distanza da impianti sportivi adeguati, se pur amena dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, inserita all’interno dl perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Pertant, ha nel proprio territorio un impianto sportivo, che necessita di interventi di adeguamento per renderlo fruibile, in piena sicurezza, da un gran numero di utenti, anche per attività agonistiche sia di livello nazionale che internazionale.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Vincenzo Capasso per un costo totale di circa 636 mila euro, di cui circa 468 mila euro per il costo dei lavori e il resto per le somme a disposizione dell’amministrazione.

Nei giorni scorsi anche altri Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno partecipato al bando Sport e Periferie per candidare i progetti per realizzare i lavori ai propri impianti sportivi.