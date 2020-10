L’almanacco del 17 ottobre 2020

E’ il 291° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 75 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)

San Fiorenzo di Orange (Vescovo)

Santi Catervio, Severina e Basso (Martiri)

Etimologia

Ignazio, la radice etimologica sembra essere ignis, “fuoco”. Varianti del nome: Inigo, Ignacio, Ignatius, Nacho. Ama la ricchezza e spinto dalla sua profonda volontà riesce a scalare il successo. Molto socievole e teme moltissimo la solitudine. In amore è molto passionale ma tende a cambiare spesso partner perché non vuole né sposarsi né avere figli. L’onomastico ricorre il 1° febbraio, il 31 luglio e il 24 ottobre..

Proverbio del giorno

Chi ben dorme non sente le pulci.

Aforisma del giorno

E’ assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpatiche e noiose. (O. Wilde)

Oggi è

La Giornata mondiale del rifiuto della miseria



Accadde Oggi

1931 – Al Capone condannato per evasione fiscale

Sei nato oggi?

I nati il 17 ottobre di solito fanno il possibile per atterrare sempre in piedi. Indipendentemente dalle difficoltà e dai pericoli che incontrano sulla loro strada, essi cercano soprattutto di mantenere l’equilibrio, il che potrebbe essere semplice, se non fosse per il fatto che amano tentare la sorte. L’instabilità può rappresentare il loro peggior nemico, ma molto spesso è una condizione alla quale approdano da soli. Per i nati il 17 ottobre è difficile riuscire a modificare il proprio comportamento, poiché sono spesso vittime dell’orgoglio, come se si ponessero al di sopra delle leggi dell’ordinaria umana esperienza. I nati il diciassettesimo giorno del mese sono governati dal numero 8 (1+7=8) e dal pianeta Saturno. Questo pianeta porta in sé un forte senso di limitazione e restrizione, oltre a sottolineare la tendenza a giudicare.

Celebrità nate in questo giorno

1972 – Eminem

1920 – Salvo D’Acquisto

1976 – Fabri Fibra

1915 – Arthur Miller



Scomparsi oggi

1849 – Fryderyk Chopin