Emergenza covid: nuovi medici per gli Usca di Cilento e Diano

Emergenza covid, arrivano nuovi medici. Saranno destinati alle Usca, ovvero le Unità di continuità assistenziale istituite sul territorio campano al fine di assistere i pazienti con sintomi covid e quanti risultino contagiati e necessitano di assistenza pur non essendo necessario il ricovero in ospedale. 14 le Usca presenti in Provincia di Salerno, un numero inferiore rispetto a quello inizialmente stabilito di 21.

Per quelle attive arrivano ora 61 nuovi medici già in servizio presso l’Asl Salerno. Alcuni sanitari sono destinati anche ai distretti sanitari del Cilento e Vallo di Diano.

Così se a Trentinara, sede dell’Usca del distretto di Capaccio-Roccadaspide saranno presenti complessivamente 7 specialisti, 14 andranno a quella di Agropoli – Vallo della Lucania, ugualmente divisi tra i due centri. 7 è anche il numero di medici operativi presso i presidi di Caselle in Pittari e Sapri; 11 invece al Distretto 72 di Sala Consilina – Polla.