Ceraso, incidente sulla Cilentana, coinvolta una donna

CERASO. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi sulla Cilentana. All’altezza dello svincolo di Ceraso una donna del posto, 50 anni, ha perso il controllo della sua utilitaria.

La vettura è carambolata fuoristrada, quindi si è ribaltata adagiandosi su un lato.

Alcuni passanti hanno fatto immediatamente scattare l’allarme.

Sul posto un’ambulanza rianimativa della Misericordia di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata dall’auto.

La donna è stata trasferita in ospedale ma per fortuna non ha riportato gravi ferite, se l’è cavata con un grosso spavento. Alle forze dell’ordine, intervenute sul posto, il compito di ricostruire la dinamica del sinistro, forse dovuto all’asfalto reso viscido dalla pioggia.