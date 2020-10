Veranda in PVC – SbInfissi

Una veranda significa una stanza in più. Uno spazio tutto per sé, che crea un portico coperto all’aperto lì dove preferisci oppure è possibile: nella parte anteriore, laterale o posteriore della tua casa. Progettata per offrirti riparo e un “posto al sole”, la veranda può essere chiusa da una ringhiera, da soluzioni di protezione laterali; creando così un nuovo ambiente da vivere, al confine tra casa ed esterno.

I vantaggi di avere una veranda sono molti, e non solo nella bella stagione. Anzi, è un’opportunità per prendere le ore di luce in modo completo anche durante l’autunno e l’inverno.

La vista sarà panoramica, ma sarai comunque protetto all’interno…

I vantaggi di una veranda

Spazio – questo spazio aggiunto può essere utilizzato per rilassarsi, come area giochi per bambini, per coltivare i tuoi hobby. Servirà come ambiente ideale per cenare e trascorrere del tempo in compagnia, proprio come il giardino in estate. Puoi anche utilizzare lo spazio aggiuntivo per tenere in ordine meglio la casa e stipare qualche armadietto, biciclette o giocattoli. Sopratutto, è un luogo dove si può stare tranquilli, sapendo che ogni oggetto o arredo è al sicuro dalla pioggia.

Socialità – potrai creare la tua giornata o serata, con tutto lo spazio esterno essenziale al coperto nel caso di maltempo. Ideale anche come riparo da quei giorni torridi, e protezione per quelli ventilati. Lo spazio della veranda può essere utilizzato per il pranzo, per ricevere all’ora del tè, a cena e per il dopocena.

Estetica – hai notato la differenza tra le case con veranda? Grazie allo spazio esterno arredato, un edificio sembra completo nelle sue possibilità, piacevole da vedere. Sebbene le verande siano anche di stile differente, il risultato finale è lo stesso: l’estetica migliora!

Libertà – a volte abbiamo bisogno di un luogo di fuga per riflettere, concentrarsi, rilassarsi dallo stresso. Una veranda offre lo spazio di fuga di cui abbiamo bisogno! L’ideale per godersi un momento senza le pressioni degli altri. Inoltre, avere una veranda a casa tua può aiutarti a circolare liberamente tra interno ed esterno – che sia per mettere fuori i rifiuti, come per prendere una boccata d’aria, con qualsiasi tempo.

Praticità – le verande possono aiutare anche nei momenti in cui piove ed è fangoso. Basta sfilare abiti e stivali sotto la veranda prima di entrare in casa, mantenendo così il pavimento pulito. È anche un ottimo spazio per asciugare o far scorrazzare gli animali domestici, e impedire loro di portare lo sporco dall’esterno all’interno.

I tipi di verande, perché scegliere il PVC

Queste eleganti verande hanno una struttura in PVC resistente e dal design contemporaneo. Il poli-vinilcloruro ti assicura un materiale resistente nel tempo, e capace di un grande isolamento termo-acustico per vivere la veranda in ogni stagione.

Il PVC ti dona anche una struttura con una grande facilità di manutenzione, e personalizzabile a seconda del tuo stile di architettura. Il materiale plastico, infatti, può essere creato con diverse finiture e colorazioni, persino con il realistico effetto legno per chi vuole inserire la veranda in un contesto naturale.

Dal punto di vista della temperatura da mantenere, soprattutto, le verande in PVC rappresentano una valida soluzione, dato che il materiale plastico che le compone è meno sensibile ai cambi di temperatura esterni rispetto all’alluminio.

Una veranda costruita in poli-vinilcloruro non diventerà caldissima in estate e gelida in inverno. Usando i vetri isolanti, sarà garantita la stabilità della temperatura interna, e l’ambiente sarà al massimo della vivibilità in ogni stagione.

Sb Infissi è un’azienda di Palermo specializzata nella creazione di questo tipo di verande, con accorgimenti tecnici ed estetici fondamentali, per chi desidera uno spazio funzionale e adatto alla propria architettura.

Per ogni ulteriore informazione sulla realizzazione e installazione delle verande esterne, si può visionare la pagina del sito Sbportefinestre.it/veranda-pvc-o-alluminio/