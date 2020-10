Santa Marina: sanificati edifici scolastici e uffici pubblici

È in corso a Santa Marina la sanificazione degli edifici scolastici e degli uffici pubblici. La sanificazione è stata decisa dopo la notizia dei tre tamponi positivi, per tre cittadini residenti nel Comune e tutti collegati al primo caso di positività dell’11 ottobre scorso, come spiega lo stesso Sindaco Giovanni Fortunato:

“Su una serie di tamponi effettuati nel Comune di Santa Marina, 3 sono risultati positivi, le persone in questione erano state già messe in quarantena poiché collegate al primo caso di positività risalente a domenica 11 ottobre 2020. Questa mattina abbiamo attivato tutte le procedure per la sanificazione degli edifici scolastici e degli uffici pubblici. Invito tutti i cittadini alla calma e soprattutto a continuare a rispettare le regole”.

“Attualmente tutte le persone risultate positive sono asintomatiche e in buone condizioni di salute, a loro auguro una pronta guarigione ed esprimo profonda vicinanza ai miei cari concittadini e alle loro famiglie”, conclude Fortunato.