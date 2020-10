Pausa dal maltempo, arriva l’Alta pressione

Abbiamo vissuto una settimana decisamente uggiosa e autunnale con frequenti piogge e temperature in calo. Nel corso del week end la situazione tenderà a migliorare e dalla prossima settimana inizierà una nuova fase più stabile con alta pressione e temperature in aumento.

Ecco intanto le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo ancora irregolarmente nuvoloso. Saranno ancora possibili locali rovesci sparsi. Temperature stazionarie.

DOMENICA: pressione in graduale aumento. Le ultime nubi lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. Temperature senza variazioni di rilievo.