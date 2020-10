L’almanacco del 16 ottobre 2020

E’ il 290° giorno dell’anno, 42ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 76 giorni.

Santi del giorno

San Gerardo Maiella (Religioso Redentorista)

Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)

San Gallo (Eremita a Bregenz)

San Longino (Martire)

San Lullo di Magonza (Vescovo)

San Mommolino di Noyon (Vescovo)

Sant’Anastasio di Cluny



San Gerardo Maiella è il patrono delle gestanti, delle mamme, dei fanciulli e della Basilicata.

Etimologia

Edvige, nome di origine germanica, è attestato sin dal X secolo nella forma “Hathuwic”, (divenuta in seguito “Hedwig”), personale composto di “halthus”, “battaglia”, unito a “wic”, “santo”, nel significato di “guerra santa, battaglia sacra”.

Proverbio del giorno

Da San Gallo ara il monte e semina la valle. Per San Gallo para via e non fai fallo.

Aforisma del giorno

Voglio cercare il mezzo di andare in Cielo per una via ben diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova. (Santa Teresa di Gesù Bambino)

Oggi è

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Accadde Oggi

1978 – Wojtyla è eletto Papa

Sei nato oggi?

Sei gentile, accondiscendente e sai utilizzare al meglio il bell’aspetto che la natura ti ha regalato. In genere non incontri difficoltà per affermarti nel mondo del lavoro, soprattutto se operi nel campo artistico, né per garantirti un amore solido e confortante. Fai però attenzione a non dare troppo spazio alla vanità.

Celebrità nate in questo giorno

1906 – Dino Buzzati

1854 – Oscar Wilde

1925 – Angela Lansbury

Scomparsi oggi

1982 – Mario Del Monaco

1956 – Jules Rimet