Insegnante positiva: sanificazione della scuola a Scario

SAN GIOVANNI A PIRO. Una sanificazione straordinaria dell’istituto scolastico di Scario. L’ha disposta il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, in accordo con il dirigente scolastico Maria Teresa Tancredi, a seguito di una insegnante risultata positiva al Covid. Il dipartimento di Prevenzione dell’ Asl, intanto, ha disposto la quarantena domiciliare per tutti i bambini della prima classe della scuola elementare.

“Voglio però rassicurare la popolazione – ha tenuto a precisare Palazzo – i bambini stanno tutti bene e non presentano nessun sintomo”.

E aggiunge. “È necessario mantenere la calma e continuare a rispettare tutte le norme anti Covid. La situazione nel nostro Comune è assolutamente sotto controllo. E, anche se il provvedimento dell’Asl riguarda solo la prima elementare, – continua il sindaco – per cautela abbiamo disposto la sanificazione dell’intero plesso, che comprende elementari e infanzia, per assicurare la massima sicurezza al rientro in classe”.